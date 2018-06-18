В Японії стався потужний землетрус

Внаслідок землетрусу було зупинено рух поїздів

В Японії в результаті землетрусу загинула дитина. Про це повідомляє NHK.

Як повідомляється, дівчинка була розчавлена уламками стіни, яка звалилася на території школи в місті Такацукі (префектура Осака). Повідомляється також і про інших постраждалих в результаті цього інциденту.

Крім того, в інших районах на південному заході острова поранення різної тяжкості в результаті підземного поштовху отримали вісім осіб.

Також через землетрус було практично повністю зупинено рух швидкісних і звичайних поїздів. Магнітуда підземного поштовху склала 5,9.

Наголошується, що в результаті землетрусу перервана подача електроенергії приблизно в 170 тис. квартир та індивідуальних будинків. Об'єкти атомної енергетики не постраждали, радіаційний фон у атомних станцій залишається в нормі.

Так, у зв'язку з землетрусом при канцелярії прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе створений кризовий штаб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля індонезійського острова Сумарта в Індійському океані сталися три землетруси.