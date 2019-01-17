В Японии произошло извержение вулкана

Иллюстративное фото (GettyImages)

Эвакуация местных жителей не проводили

В четверг, 17 января, на острове Кутиноерабу (Япония) произошло извержение вулкана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

На острове проживает всего 109 человек. Информации о пострадавших еще нет. Эвакуацию местных жителей не проводили.

"Японский вулкан выбросил пепел и дым в воздух на шесть километров над небольшим южным островом", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.

Также до этого 20 ноября в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. человек. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.