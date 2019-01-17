В Японии произошло извержение вулкана

Эвакуация местных жителей не проводили
В четверг, 17 января, на острове Кутиноерабу (Япония) произошло извержение вулкана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.
На острове проживает всего 109 человек. Информации о пострадавших еще нет. Эвакуацию местных жителей не проводили.
"Японский вулкан выбросил пепел и дым в воздух на шесть километров над небольшим южным островом", - говорится в сообщении.
気象庁によりますと、午前９時19分ごろ、鹿児島県の口永良部島で、"噴火が発生した"ということです。— NHKニュース (@nhk_news) January 17, 2019
今後の情報に注意してください。https://t.co/VUlslMNgMl pic.twitter.com/IgaJMzuBlo
Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.
В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.
Также до этого 20 ноября в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. человек. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.