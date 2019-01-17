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В Японії сталося виверження вулкана

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 09:15
В Японії сталося виверження вулкана
Іллюстративне фото (GettyImages)

Евакуацію місцевих жителів не проводили

У четвер, 17 січня, на острові Кутіноерабу (Японія) відбулося виверження вулкана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

На острові проживає лише 109 осіб. Інформації про постраждалих ще немає. Евакуацію місцевих жителів не проводили.

"Японський вулкан викинув попіл і дим у повітря на шість кілометрів над невеликим південним островом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.

Внаслідок виверження вулкану постраждали 30 людей.

Також до цього 20 листопада в Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.

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Новини України Японіяизвержениевулкан
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