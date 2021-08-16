В Японии подводный вулкан создал новый остров после извержения
Береговая охрана Японии обнаружила новый остров на территории страны. Оказалось, что он образовался в результате извержения вулкана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Отмечается, что остров был обнаружен в воскресенье, а извержение произошло в пятницу. Метеорологическое агентство Японии предупредило о большом количестве дыма и пепла рядом с новым островом. Также ожидается повторное извержение подводного вулкана из-за его активности.
Новый остров имеет диаметр в 1 километр и по форме напоминает букву "С".
Последний раз подобные явления в результате извержения вулкана наблюдались в 1904, 1914 и 1986 годах, однако все они уже затоплены.
8月15日(日)、#海上保安庁 は、#福徳岡ノ場 の火山活動の観測を実施しました。福徳岡ノ場に新島の存在を確認しました。— 海上保安庁 (@JCG_koho) August 16, 2021
詳細は #海洋情報部 ホームページをご覧ください。
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動画はこちら（海域火山データベース）https://t.co/vHwNR6zRYA pic.twitter.com/nmwg1a552q