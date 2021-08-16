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У Японії підводний вулкан створив новий острів після виверження

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Японія, Понеділок 16 серпня 2021 16:03
У Японії підводний вулкан створив новий острів після виверження Фото: у Японії виверження вулкана створило новий острів (volcanodiscovery.com)
Автор: Сергій Пишкін

Берегова охорона Японії виявила новий острів на території країни. Виявилося, що він утворився внаслідок виверження вулкану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Зазначається, що острів було виявлено в неділю, а виверження відбулось у п’ятницю. Метеорологічне агентство Японії попередило про велику кількість диму й попелу поруч з новим островом. Також очікується повторне виверження підводного вулкана через його активність.

Новий острів має діаметр в 1 кілометр й за формою нагадує літеру "С".

Востаннє подібні явища внаслідок виверження вулкану спостерігалися у 1904, 1914 й 1986 роках, однак усі вони вже затоплені.

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