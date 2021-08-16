У Японії підводний вулкан створив новий острів після виверження
Берегова охорона Японії виявила новий острів на території країни. Виявилося, що він утворився внаслідок виверження вулкану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Зазначається, що острів було виявлено в неділю, а виверження відбулось у п’ятницю. Метеорологічне агентство Японії попередило про велику кількість диму й попелу поруч з новим островом. Також очікується повторне виверження підводного вулкана через його активність.
Новий острів має діаметр в 1 кілометр й за формою нагадує літеру "С".
Востаннє подібні явища внаслідок виверження вулкану спостерігалися у 1904, 1914 й 1986 роках, однак усі вони вже затоплені.
8月15日(日)、#海上保安庁 は、#福徳岡ノ場 の火山活動の観測を実施しました。福徳岡ノ場に新島の存在を確認しました。— 海上保安庁 (@JCG_koho) August 16, 2021
詳細は #海洋情報部 ホームページをご覧ください。
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動画はこちら（海域火山データベース）https://t.co/vHwNR6zRYA pic.twitter.com/nmwg1a552q