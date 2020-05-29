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В Японии подозревают утечку оборонных данных из-за кибератаки

Новости » В мире     29.05.2020 - 05:28
В Японии подозревают утечку оборонных данных из-за кибератаки
Фото: кибератака (РБК-Украина)

Хакеры получили несанкционированный доступ более чем к 100 файлам

В Японии в результате хакерской атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications могла произойти утечка оборонных данных. Речь идет об информация, связанной с коммуникациями, которые используют японские Силы самообороны.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

В настоящее время министерство обороны страны совместно с NTT Comunication ведет расследование обстоятельств случившегося.

По данным агентства, информация, которая могла быть похищена, включает в себя данные о коммуникационном оборудовании, а также чертежи и планы японских военных объектов, включая военно-морскую базу Йокосука.

В общей сложности хакеры получили несанкционированный доступ более чем к 100 файлам.

В то же время подчеркивается, что похищенные документы не носили статуса "секретных". Однако, как отмечается, каналы связи между министерством обороны и Силами самообороны страны могут оказаться под угрозой.

Также NTT Communications заявила, что из-за несанкционированного доступа к ее сети могла быть похищена информация о 621 клиентских компаниях.

Напомним, в Японии расследуют утечку секретных данных о новой сверхзвуковой ракете.

Такжн РБК-Украина писало, что хакеры атаковали лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 в Израиле.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Японияхакеры
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