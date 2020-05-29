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В Японії підозрюють витік оборонних даних через кібератаку

Новини » В світі     29.05.2020 - 05:28
В Японії підозрюють витік оборонних даних через кібератаку
Фото: кібератака (РБК-Украина)

Хакери отримали несанкціонований доступ більш ніж до 100 файлів

В Японії в результаті хакерської атаки на найбільшого телекомунікаційного оператора країни NTT Communications міг статися витік оборонних даних. Йдеться про інформацію, пов'язану з комунікаціями, які використовують японські Сили самооборони.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

В даний час міністерство оборони країни спільно з NTT Comunication веде розслідування обставин інциденту.

За даними агентства, інформація, яка могла бути викрадена, включає в себе дані про комунікаційне устаткування, а також креслення і плани японських військових об'єктів, включаючи військово-морську базу Йокосука.

У цілому хакери отримали несанкціонований доступ до понад 100 файлів.

У той же час підкреслюється, що викрадені документи не мали статусу "секретних". Однак, як зазначається, канали зв'язку між міністерством оборони та Сил самооборони Японії можуть опинитися під загрозою.

Також NTT Communications заявила, що через несанкціонований доступ до її мережі могла бути викрадена інформація про 621 клієнтську компаніяю.

Нагадаємо, в Японії розслідує витік секретних даних про нову надзвукову ракету.

Такжн РБК-Україна писало, що хакери атакували лабораторії з розробки вакцин від COVID-19 в Ізраїлі.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Японіяхакери
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