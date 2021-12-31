Фото: в Японии отменили более 40 авиарейсов из-за сильных снегопадов (freepik)

Авиакомпании отменили около 40 внутренних рейсов в Японии из-за сильных снегопадов. Они идут в ряде префектур на побережье Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.