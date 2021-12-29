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Непогода оставила без света 165 населенных пунктов в шести областях

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Украина, Среда 29 декабря 2021 08:09
Непогода оставила без света 165 населенных пунктов в шести областях Фото: непогода оставила без света 165 населенных пунктов в шести областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Украине обесточенными остались более 165 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 29 декабря в результате осложнения погоды (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточены 165 населенных пунктов в таких областях:

  • Херсонская - 65,
  • Днепропетровская - 46,
  • Николаевская - 23,
  • Запорожская - 17,
  • Донецкая - 13,
  • Сумская - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня во Львовской и Закарпатской области будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ожидается мороз до -11.

Добавим, вчера в Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снегопады. В ряде городов резко ухудшилась погода.

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