Непогода оставила без света 165 населенных пунктов в шести областях
Сегодня в Украине обесточенными остались более 165 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 29 декабря в результате осложнения погоды (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточены 165 населенных пунктов в таких областях:
- Херсонская - 65,
- Днепропетровская - 46,
- Николаевская - 23,
- Запорожская - 17,
- Донецкая - 13,
- Сумская - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня во Львовской и Закарпатской области будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ожидается мороз до -11.
Добавим, вчера в Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снегопады. В ряде городов резко ухудшилась погода.