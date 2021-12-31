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У Японії скасували понад 40 авіарейсів через сильні снігопади

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Японія, П'ятниця 31 грудня 2021 05:41
У Японії скасували понад 40 авіарейсів через сильні снігопади Фото: в Японії скасували понад 40 авіарейсів через сильні снігопади (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Авіакомпанії скасували близько 40 внутрішніх рейсів в Японії через сильні снігопади. Вони йдуть в ряді префектур на узбережжі Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зміни в розкладі в основному зачіпають маршрути між Токіо, Ніїгата і Тояма.

За прогнозами синоптиків, протягом найближчої доби в Ніїгаті випаде до 80 см снігу. У Нагано висота снігового покриву складе 60 см.

Снігопад супроводжується сильним поривчастим вітром до 25 м/с.

У зв'язку з цим влада попереджає про ризик утворення крижаної кірки і снігових заметів на дорогах.

Нагадаємо, 29 грудня негода залишила без світла понад 165 населених пунктів в Україні.

Зазначимо, 28 грудня вчора в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовина та снігопади.

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