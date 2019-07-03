В Японии объявили массовую эвакуацию из-за сильных дождей

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Более миллиона жителей Японии должны эвакуировать с острова Кюсю

В Японии из-за сильных дождей власти объявили эвакуацию для более миллиона человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В некоторых районах южного острова Кюсю в Японии выпало до 1000 мм осадков, примерно столько же выпадает за весь июль, сообщила местная телекомпания NHK. Синоптики прогнозируют на 300 мм больше осадков к вечеру четверга.

Власти Японии объявили эвакуацию для более миллиона жителей префектур Кагосима и Миядзаки. Однако нет точных данных о том, сколько же на самом деле эвакуировалось людей.

В Токио премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что жители должны "принять меры для защиты своей жизни, включая раннюю эвакуацию". Так же он приказал военным подготовиться к спасательным операциям.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии в результате проливных дождей погибли 30 человек. В некоторых районах Индии выпало более 40 см осадков, что привело к затоплению улиц и остановке поездов.



Добавим, в России в результате наводнений в Иркутской области погибло около 20 человек. Так, в конце июня в результате сильных дождей реки вышли из берегов, без света остались 27 тысяч человек, также разрушено 15 мостов.