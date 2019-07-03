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В Японії оголосили масову евакуацію через сильні дощі

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 15:15
В Японії оголосили масову евакуацію через сильні дощі
Ілюстративне фото (GettyImages)

Більше мільйона жителів Японії мають евакуювати з острова Кюсю

В Японії через сильні дощі влада оголосила евакуацію для понад мільйона осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У деяких районах південного острова Кюсю в Японії випало до 1000 мм опадів, приблизно стільки ж випадає за весь липень, повідомила місцева телекомпанія NHK. Синоптики прогнозують на 300 мм більше опадів до вечора четверга.

Влада Японії оголосили евакуацію для понад мільйона жителів префектури Кагосіма і Міядзакі. Однак немає точних даних про те, скільки ж насправді евакуював людей.

В Токіо прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що мешканці повинні "вжити заходів для захисту свого життя, включаючи ранню евакуацію". Так само він наказав військовим приготуватися до рятувальних операцій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії в результаті проливних дощів загинули 30 осіб. У деяких районах Індії випало більше 40 см опадів, що призвело до затоплення вулиць і зупинку потягів.

Додамо, в Росії в результаті повеней в Іркутській області загинуло близько 20 осіб. Так, наприкінці червня в результаті сильних дощів річки вийшли з берегів, без світла залишилися 27 тисяч осіб, також зруйновано 15 мостів.

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