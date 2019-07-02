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Наводнение в России: число погибших приближается к 20

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 16:54
Наводнение в России: число погибших приближается к 20
Фото: наводнение в РФ (mchs.gov.ru)

В результате наводнения пострадали более 700 человек

В Российской Федерации 18 человек стали жертвами наводнений в Иркутской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным российского Министерства чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 2 июля в результате наводнения в Иркутской области пострадали боле 700 человек, 155 из них были госпитализированы. Еще девять человек, а также один ребенок, числятся пропавшими без вести.

Так, в конце июня в результате сильных дождей реки вышли из берегов. На данный момент подтоплено более четырех тысяч домов, в которых живут почти 10 тысяч человек. Также без света остались 27 тысяч человек. Уровень воды на федеральной трассе достиг трех метров, разрушено 15 автомобильных мостов. В городе началась эвакуация населения.

Напомним, в июне в результате наводнения в восточной части Китая погибли шесть человек. Кроме того, по данным местных служб, еще один человек считается пропавшим без вести после того, как на провинцию Цзянси обрушились сильный ветер и град.

Как писало РБК-Украина ранее, из-за проливных дождей в Афганистане возникли наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека.

В Кабуле при взрыве погибли 10 человек
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