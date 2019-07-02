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В Индии в результате проливных дождей погибли 30 человек

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 16:39
В Индии в результате проливных дождей погибли 30 человек
Иллюстративное фото (timesofindia.indiatimes.com)

В некоторых районах Индии выпало около 40 см осадков

В Индии в результате сильных дождей обвалились стены некоторых зданий, в результате чего погибли 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, из-за дождя возле Мумбаи на холме в Маладе обвалилась стена и упала на дома. В результате инцидента погибли 21 человек. В городке Калян обрушилась стена школы, в результате чего погибли 3 человека. Еще шестеро погибли из-за обвала стены в городе Пуне. В субботу, 29 июня, из-за аналогичных инцидентов погибли 15 человек.

Отметим, ежегодно с июня по сентябрь Индия встречается с сезоном муссонов, из-за чего случаются смертельные случаи в результате обвала зданий с некачественным фундаментом.

В некоторых районах Индии выпало около 40 см осадков, что привело к затоплению улиц и остановке поездов. Около тысячи человек было спасено на резиновых лодках военно-морским персоналом.

По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться и в дальнейшем, из-за чего местная власть была вынуждена закрыть образовательные и государственные учреждения и попросила население не выходить из домов без необходимости.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии в результате сильного дождя и порывов ветра произошел обвал стены на строительстве, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек. Инцидент произошел в индийском городе Пуна.

Кроме того, в индийских штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш в результате инцидентов, связанных с дождями и грозами погибли по меньшей мере 34 человека, еще 57 получили ранения. Большинство людей погибли в результате обрушений стен и крыш домов, а также гроз и ДТП.

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