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В Японии обеспокоены возможным размещением войск Китая на Соломоновых островах

Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министры иностранных дел Японии, Фиджи и Палау выразили одинаковые опасения по поводу пакта о безопасности, недавно подписанного Китаем с Соломоновыми островами. Об этом заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяши, завершая поездку в два тихоокеанских островных государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times.

По мнению Японии, пакт может оказать значительное влияние на безопасность Тихого океана. В связи с этим Токио активизирует сотрудничество с США, Австралией и Новой Зеландией для обеспечения стабильности в регионе.

Хотя детали документа остаются неясными, по сообщениям, соглашение о безопасности позволяет Китаю размещать на островах Тихого океана свои вооруженные силы и швартовать суда. На отдельной встрече Хаяши и Айтаро решительно осудили Россию за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной чертой" для Австралии и США. При этом он не сказал, как отреагирует Австралия, если это произойдет.

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Япония