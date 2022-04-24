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Премьер Австралии назвал военную базу Китая на Соломоновых островах "красной чертой"

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Австралия, Воскресенье 24 апреля 2022 16:45
Премьер Австралии назвал военную базу Китая на Соломоновых островах "красной чертой" Фото: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной чертой" для Австралии и США. При этом он не сказал, как отреагирует Австралия, если это произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Как отмечает издание, существуют опасения по поводу недавно подписанного соглашения о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами и того, что оно может означать для Австралии и других тихоокеанских стран, особенно если Китай использует соглашение для расширения своего военного присутствия в регионе.

"Это общая озабоченность не только Австралии, но и Австралии и региональных правительств, особенно таких мест, как Фиджи и Папуа-Новая Гвинея. Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, конечно же, в Соединенных Штатах, я разделяю ту же красную линию, что и Соединенные Штаты, когда дело доходит до этих вопросов. У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на пороге", - сказал он.

Моррисон не сказал, как он отреагирует, если "красная черта" будет пересечена и Китай действительно перейдет к созданию военной базы. Вместо этого он сказал, что премьер-министр Соломоновых островов Манассия Согаваре заверил его, что этого не произойдет.

"Таким образом, он явно разделяет нашу красную линию", - сказал Моррисон.

Пакт, о котором было объявлено ранее в этом месяце, рассматривается как крупное вторжение Китая в богатую ресурсами часть Тихого океана, где Соединенные Штаты уже давно имеют доминирующее влияние вместе с союзниками Австралией и Новой Зеландией.

Китай заявил, что пакт поможет Соломоновым островам поддерживать общественный порядок и справляться со стихийными бедствиями и гуманитарной помощью. В нем говорится, что это не представляет опасности для США, в то время как Соломоновы острова заявили, что это не подорвет региональный мир

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