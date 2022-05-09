В Японії стурбовані можливим розміщенням військ Китаю на Соломонових островах

Міністри закордонних справ Японії, Фіджі та Палау висловили однакові побоювання щодо пакту про безпеку, нещодавно підписаного Китаєм з Соломоновими островами. Про це заявив Міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші, завершуючи поїздку у дві Тихоокеанські острівні держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times .

На думку Японії, пакт може мати значний вплив на безпеку Тихого океану. У зв'язку з цим Токіо активізує співпрацю з США, Австралією і Новою Зеландією для забезпечення стабільності в регіоні.

Хоча деталі документа залишаються неясними, за повідомленнями, угода про безпеку дозволяє Китаю розміщувати на островах Тихого океану свої збройні сили та швартувати судна. На окремій зустрічі Хаяші і Айтаро рішуче засудили Росію за її агресію проти України.