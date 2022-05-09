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В Японії стурбовані можливим розміщенням військ Китаю на Соломонових островах

Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністри закордонних справ Японії, Фіджі та Палау висловили однакові побоювання щодо пакту про безпеку, нещодавно підписаного Китаєм з Соломоновими островами. Про це заявив Міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші, завершуючи поїздку у дві Тихоокеанські острівні держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times.

На думку Японії, пакт може мати значний вплив на безпеку Тихого океану. У зв'язку з цим Токіо активізує співпрацю з США, Австралією і Новою Зеландією для забезпечення стабільності в регіоні.

Хоча деталі документа залишаються неясними, за повідомленнями, угода про безпеку дозволяє Китаю розміщувати на островах Тихого океану свої збройні сили та швартувати судна. На окремій зустрічі Хаяші і Айтаро рішуче засудили Росію за її агресію проти України.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що будівництво Китаєм військової бази на Соломонових островах стане "червоною рисою" для Австралії та США. При цьому він не сказав, як відреагує Австралія, якщо це станеться.

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Японія