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В Японии неизвестный ранил пятерых ножом

Автор: Артур Родивилов

Мужчина на японском острове Кюсю напал с ножом на людей. Ранения получили как минимум пять человек.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным местной полиции, нападение произошло в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката города Фукуока. Жизнь раненых вне опасности, отмечают правоохранители.

Полиция расследует преступление и выясняют мотивы произошедшего. Других подробностей не приводится.

Напомним, в феврале в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.

В Киеве задержали пенсионера, который влез в чужую квартиру и угрожал ножом женщине. Он также держал ее в заложниках.

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Япония