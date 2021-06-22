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У Японії невідомий поранив п'ятьох ножем

Автор: Артур Родивилов

Чоловік на японському острові Кюсю напав з ножем на людей. Поранення отримали як мінімум п'ять осіб.

Про це повідомляє Kyodo.

За даними місцевої поліції, напад стався в одній з будівель муніципального житлового комплексу в районі Хаката міста Фукуока. Життя поранених поза небезпекою, зазначають правоохоронці.

Поліція розслідує злочин і з'ясовують мотиви події. Інших подробиць не наводиться.

Нагадаємо, в лютому в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на кількох українців. В результаті інциденту громадяни України отримали травми різного ступеня тяжкості.

У Києві затримали пенсіонера, який вліз в чужу квартиру і погрожував ножем жінці. Він також тримав її в заручниках.

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Японія