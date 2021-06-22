В Японии неизвестный ранил пятерых ножом

Мужчина на японском острове Кюсю напал с ножом на людей. Ранения получили как минимум пять человек.

Полиция расследует преступление и выясняют мотивы произошедшего. Других подробностей не приводится.

По данным местной полиции, нападение произошло в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката города Фукуока. Жизнь раненых вне опасности, отмечают правоохранители.

Напомним, в феврале в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.

В Киеве задержали пенсионера, который влез в чужую квартиру и угрожал ножом женщине. Он также держал ее в заложниках.