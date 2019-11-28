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В Японії назвали запуск ракет КНДР міжнародної загрозою

Новини » В світі     28.11.2019 - 12:26
В Японії назвали запуск ракет КНДР міжнародної загрозою
Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Японія повідомила про запуск двох балістичних ракет КНДР

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що запуск ракет з боку Північної Кореї (КНДР), який був проведений вранці 28 листопада, представляє загрозу для міжнародного співтовариства. Про це повідомляє Reuters.

За словами Абе, КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Ракети пролетіли близько 380 км на висоті 100 км і опустилися за межами економічної зони Японії.

"Багаторазові пуски ракет Північною Кореєю являють собою серйозну проблему не тільки для Японії, але і для міжнародного співтовариства. Ми будемо підтримувати тісні контакти з США, Південною Кореєю та міжнародним співтовариством для моніторингу ситуації. Ми підвищимо нашу пильність, щоб зберегти безпеку і активи японців", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в береговій охороні Японії повідомили про запуск двох невпізнаних снарядів з території КНДР. Інформацію про запуск також підтвердили і в Південній Кореї.

До цього останній запуск ракет КНДР виробляли в кінці жовтня. Тоді в Північній Кореї заявили про запуск надвеликих реактивних пускових установок. У Пхеньяні повідомили, що запуск показав прогрес у розробці зброї, а також, що система безперервного вогню здатна повністю знищити групову ціль противника несподіваним ударом.

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