В Японії назвали запуск балістичних ракет КНДР "посланням Росії"

Адмірал японського флоту Йодзі Коду відреагував на запуск балістичних ракет Північною Кореєю. Він вважає, що цей крок був посланням для Росії.

Адмірал стверджує, що без сумніву КНДР хоче послати чіткий сигнал адміністрації президента США Джо Байдена.

"Однак менш обговорювана річ полягає в тому, що сьогодні проходить північнокорейський-російський захід. Це 30-та річниця початку дипломатичних відносин між Південною Кореєю і Росією. Вчора було велике свято, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знаходиться в Сеулі. Це певний сигнал для Росії та Південної Кореї", - сказав Коду.

Також він упевнений, що ці пуски були тільки початком, і КНДР може поступово запустити ще кілька типів ракет.