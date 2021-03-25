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В Японії назвали запуск балістичних ракет КНДР "посланням Росії"

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 06:59
В Японії назвали запуск балістичних ракет КНДР "посланням Росії" Фото: ракета (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Адмірал японського флоту Йодзі Коду відреагував на запуск балістичних ракет Північною Кореєю. Він вважає, що цей крок був посланням для Росії.

Про це пише Reuters.

Адмірал стверджує, що без сумніву КНДР хоче послати чіткий сигнал адміністрації президента США Джо Байдена.

"Однак менш обговорювана річ полягає в тому, що сьогодні проходить північнокорейський-російський захід. Це 30-та річниця початку дипломатичних відносин між Південною Кореєю і Росією. Вчора було велике свято, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знаходиться в Сеулі. Це певний сигнал для Росії та Південної Кореї", - сказав Коду.

Також він упевнений, що ці пуски були тільки початком, і КНДР може поступово запустити ще кілька типів ракет.

Нагадаємо, міністерство оборони Японії заявило в четвер, що Північна Корея, можливо, випустила дві балістичні ракети.

Незабаром прем'єр-міністр Японії Есихиде Суга сказав, що такі пуски представляють загрозу безпеці та миру в регіоні.

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