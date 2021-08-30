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В Японии назвали возможный источник примеси в вакцине Moderna

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Понедельник 30 августа 2021 20:39
В Японии назвали возможный источник примеси в вакцине Moderna Фото: В Японии назвали возможный источник примеси в вакцине Moderna (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии считает, что примеси, которые обнаружили в партии вакцины от коронавируса Moderna, могли быть частью пробок от флаконов. Ведомство получило доклад от компании Takeda Pharmaceutical, которая занимается поставкой вакцины в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Согласно документу, результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов.

Частицы резины могли попасть в вакцину при проколе пробки иглой шприца.

Представители Министерства здравоохранения заявляют, что с качеством вакцины нет никаких проблем и они не видят необходимости приостанавливать кампанию по вакцинации.

Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna, в которой выявили посторонние вещества.

Кроме того, примеси в вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.

Как сообщили в компании Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

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Япония Вакцина от коронавируса
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