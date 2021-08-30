Фото: В Японии назвали возможный источник примеси в вакцине Moderna (Getty Images)

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии считает, что примеси, которые обнаружили в партии вакцины от коронавируса Moderna, могли быть частью пробок от флаконов. Ведомство получило доклад от компании Takeda Pharmaceutical, которая занимается поставкой вакцины в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.