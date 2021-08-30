Фото: в Японії назвали можливе джерело домішки у вакцині Moderna (Getty Images)

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії вважає, що домішки, які виявили в партії вакцини від коронавірусу Moderna, могли бути частиною пробок від флаконів. Відомство отримало доповідь від компанії Takeda Pharmaceutical, яка займається постачанням вакцини в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.