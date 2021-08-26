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В вакцине Moderna обнаружили посторонние вещества. Компания назвала возможную причину

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Испания, Четверг 26 августа 2021 09:34
В вакцине Moderna обнаружили посторонние вещества. Компания назвала возможную причину Фото: в вакцине Moderna обнаружили посторонние вещества (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Moderna приостановила поставки около 1,63 млн доз своей вакцины в Японию. По информации компании, это связано с проблемами на производстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Moderna предполагают, что загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

Компания заявила, что изучает этот вопрос со своим партнером Takeda Pharmaceutical и регулирующими органами, которые также предполагают, что загрязнение вакцин произошло на испанском производственной площадке.

Впрочем, испанская компания Rovi, которая разливает вакцины Moderna для рынков за пределами США, до сих пор не предоставила никаких комментариев.

Известно, что в партии вакцин, из-за которых поступили жалобы, было 565 400 доз. Однако Moderna сообщила, что "из-за осторожности" приостановила поставки и двух соседних.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о том, что в ряде доз вакцины Moderna обнаружены посторонние вещества.

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Япония Испания Вакцина от коронавируса
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