UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Японии назначили новую главу оргкомитета Игр в Токио

Автор: Андрей Козловский

Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста. Такое решение она приняла в связи с поступившим ей предложением возглавить оргкомитет "Токио-2020".

Об этом сообщает местное агентство Kyodo.

"Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру Есихидэ Суге заявление об отставке со своего министерского поста", - заявила она в четверг журналистам.

По ее словам, глава правительства поддержал ее и выразил надежду, что она на предполагаемом новом посту приложит все усилия для успешной подготовки к Играм.

Хасимото является титулованной спортсменкой. Она выступала в общей сложности семь раз на летних и зимних Олимпиадах. В 1992 году стала бронзовым призером в Альбервиле по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров.

Помимо этого, японка обладает внушительным политическим опытом. С 1995 является депутатом японского парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). С сентября 2019 года занимает должность министра в правительстве и отвечает за подготовку к предстоящей Олимпиаде.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году и они должны вселить надежду на фоне глобальной пандемии COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Япония рассмотрит вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Олимпиада
Читайте также
Японский премьер: Олимпиада пройдет этим летом, она даст миру надежду
Прогноз погоды