RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Японії призначили нову очільницю оргкомітету Ігор у Токіо

Автор: Андрій Козловський

Японський міністр у справах Олімпіади Сейко Хасімото подала у відставку зі свого поста. Таке рішення вона ухвалила у зв'язку з надійшли їй пропозицією очолити оргкомітет "Токіо-2020".

Про це повідомляє місцеве агентство Kyodo.

"Мені запропонували зайняти посаду голови оргкомітету Ігор, у зв'язку з чим я подала прем'єр-міністру Есихидэ Суге заяву про відставку з міністерської посади", - заявила вона в четвер журналістам.

За її словами, глава уряду підтримав її і висловив надію, що вона на новій посаді докладатиме всіх зусиль для успішної підготовки до Ігор.

Хасімото є титулованою спортсменкою. Вона виступала в загальній складності сім разів на літніх і зимових Олімпіадах. У 1992 році стала бронзовим призером в Альбервілі з ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів.

Крім цього, японка володіє значним політичним досвідом. З 1995 року є депутатом японського парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). З вересня 2019 року займає посаду міністра в уряді і відповідає за підготовку до майбутньої Олімпіади.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Есихидэ Суга заявив, що Олімпійські ігри пройдуть в Токіо в 2021 році і вони повинні вселити надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Японія розгляне варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олімпіада
Читайте також
Японський прем'єр: Олімпіада пройде цього літа, вона дасть світу надію
Прогноз погоди