В Японии началась процедура отречения императора от престола

В Японии началась процедура отречения императора Акихито от престола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NHK.

Сообщается, что Акихито в традиционных для такого ритуала коричневых одеждах и черном головном уборе вошел в святилище на территории дворца, чтобы почтить предков. Внутри Акихито зачитал сообщение о своем уходе на покой.

Также сообщается, что церемония сегодня вечером пройдет в императорском дворце. На мероприятии премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарит императора, а Акихито выступит с последним словом.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп станет первым иностранным гостем нового императора Японии.

Отметим, наследный принц Нарухито, которому сейчас 59 лет, вступит на престол 1 мая. После этого в стране начнет действовать новая эра - эпоха Рэйва. Название эпохи впервые в истории Японии огласили заранее еще в начале апреля. Два иероглифа, которые означают "порядок и гармония", в дальнейшем в Японии будут использоваться при чеканке монет и производстве календарей.