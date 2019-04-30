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В Японии началась процедура отречения императора от престола

Новости » Политика    30.04.2019 - 09:02
В Японии началась процедура отречения императора от престола
Фото: император Японии Акихито (uk.wikipedia.org)

Император Акихито сегодня отречется от японского престола

В Японии началась процедура отречения императора Акихито от престола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NHK.

Сообщается, что Акихито в традиционных для такого ритуала коричневых одеждах и черном головном уборе вошел в святилище на территории дворца, чтобы почтить предков. Внутри Акихито зачитал сообщение о своем уходе на покой.

Также сообщается, что церемония сегодня вечером пройдет в императорском дворце. На  мероприятии премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарит императора, а Акихито выступит с последним словом.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп станет первым иностранным гостем  нового императора Японии.

Отметим, наследный принц Нарухито, которому сейчас 59 лет, вступит на престол 1 мая. После этого в стране начнет действовать новая эра - эпоха Рэйва. Название эпохи впервые в истории Японии огласили заранее еще в начале апреля. Два иероглифа, которые означают "порядок и гармония", в дальнейшем в Японии будут использоваться при чеканке монет и производстве календарей.

 

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