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У Японії почалася процедура зречення імператора від престолу

Новини » Політика    30.04.2019 - 09:02
У Японії почалася процедура зречення імператора від престолу
Фото: імператор Японії Акіхіто (uk.wikipedia.org)

Імператор Акіхіто сьогодні відречеться від японського престолу

У Японії почалася процедура зречення імператора Акіхіто від престолу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NHK.

Повідомляється, що Акіхіто в традиційних для такого ритуалу коричневому одязі і чорному головному уборі увійшов до святині на території палацу, щоб ушанувати предків. Всередині Акіхіто зачитав повідомлення про свій відхід на спокій.

Також повідомляється, що церемонія сьогодні ввечері пройде в імператорському палаці. На заході прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе подякує імператору, а Акіхіто виступить з останнім словом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп стане першим іноземним гостем нового імператора Японії.

Зазначимо, наслідний принц Нарухіто, якому зараз 59 років, вступить на престол 1 травня. Після цього в країні почне діяти нова ера - епоха Рейву. Назву епохи вперше в історії Японії оголосили заздалегідь ще на початку квітня. Два ієрогліфи, які означають "порядок і гармонія", в подальшому в Японії будуть використовуватися при карбуванні монет і виробництві календарів.

 

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