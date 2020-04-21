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В Японії чоловік захопив у заручники дітей

Новини » Надзвичайні події     21.04.2020 - 09:03
В Японії чоловік захопив у заручники дітей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Заручникам 3 та 6 років і вони - діти власника закладу харчування

Чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники двох дітей у ресторані в японському місті Фукуока. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Зазначається, що заручницям 3 та 6 років і вони - діти власника цього закладу харчування.

"Поліція в префектурі Фукуока на заході Японії заявила, що озброєний ножем чоловік зранку у вівторок в одному з ресторанів захопив у заручники двох дівчат", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, поліція оточила район події. Ведуться переговори з нападником.

Нагадаємо, у Мексиці в результаті зіткнення злочинних угрупувань загинуло дев'ятнадцять людей. На місці сутички вилучено 18 одиниць вогнепальної зброї, дві гранати і два автомобілі.

Раніше в Парижі невідомий відкрив стрілянину на території мечеті, постраждала одна людина.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 березня в Манілі (столиця Філіппін) звільнений з роботи охоронець відкрив стрілянину в торговому центрі V-Mall.

Він поранив щонайменше одну людину і ще близько 30 взяв в заручники. Озброєна поліція і спецназ провели спецоперацію по звільненню заручників.

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