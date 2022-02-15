В Японии изобрели луноход с руками

Инженеры компании GITAI разработали усовершенствованный луноход для общего назначения, например, разведки, добычи полезных ископаемых, инспекции или технического обслуживания. Уже провели первые испытания робота.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gitai .

Робот оборудован четырьмя колесами, которые способны поворачиваться под любым углом. Это позволяет ему ездить боком, разворачиваться на месте или выполнять сложные маневры. Верхняя часть разработки имитирует верхнюю половину человеческого тела. Она оснащена фонарем, камерами и "руками". Роботом можно управлять дистанционно с помощью VR-контроллеров.

Испытания проходили на полигоне с имитацией лунной поверхности JAXA в городе Сагамихара. Во время них робот GITAI R1 успешно провел следующие проверки: