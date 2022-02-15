RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Японії винайшли місяцехід з руками

Автор: Сергій Пишкін

Інженери компанії GITAI розробили вдосконалений місяцехід для загального призначення, наприклад, розвідки, видобутку корисних копалин, інспекції або технічного обслуговування. Вже провели перші випробування робота.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gitai.

Робот обладнаний чотирма колесами, які здатні повертатися під будь-яким кутом. Це дозволяє йому їздити боком, розвертатися на місці або виконувати складні маневри. Верхня частина розробки імітує верхню половину людського тіла. Вона оснащена ліхтарем, камерами і "руками". Роботом можна керувати дистанційно за допомогою VR-контролерів.

Випробування проходили на полігоні з імітацією місячної поверхні JAXA в місті Сагаміхара. Під час них робот GITAI R1 успішно провів наступні перевірки:

  • подолав всі рельєфні випробування;
  • витяг частини сонячної панелі та провів ряд завдань по її збірці;
  • зібрав місячні зразки;
  • подолав підйом по 15-20 градусному схилу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Массачусетському технологічному інституті розробили всюдихід у вигляді "літальної тарілки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія