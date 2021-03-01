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В Японии испортилось более 1 тысячи доз COVID-вакцины Pfizer

Новина українською → Токио, Понедельник 01 марта 2021 16:25
В Японии испортилось более 1 тысячи доз COVID-вакцины Pfizer Фото: COVID-вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Японии более 1 тысячи доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer оказались непригодными для использования. Поскольку произошла поломка рефрижератора, где они хранились.

Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Рефрижератор вышел из строя 26 февраля. В результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной от коронавируса, которых бы хватило на 1 032 дозы.

Препарат планировалось использовать для вакцинации медицинского персонала.

В настоящее время не известно, что стало причиной поломки. Завтра морозильную камеру заберут для установления причин неисправности.

Одной из отличительных особенностей вакцины от Pfizer является необходимость ее хранения при крайне низкой температуре.

Напомним, в начале января в Аргентине испортились 400 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Инцидент произошел из-за сбоя при хранении в холодильных камерах.

Кроме того, в январе в Соединенных Штатах фармацевт умышленно испортил партию вакцины от коронавируса. Он специально достал из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения. Мужчине выдвинули обвинения.

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