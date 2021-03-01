В Японії зіпсувалося більше 1 тисячі доз COVID-вакцини Pfizer

В Японії понад 1 тисяча доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer виявилися непридатними для використання. Оскільки сталася поломка рефрижератора, де вони зберігалися.

Про це повідомляє телекомпанія NHK з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.

Рефрижератор вийшов з ладу 26 лютого. В результаті інциденту непридатними для використання опинилися 172 флакони з вакциною від коронавірусу, яких би вистачило на 1 032 дози.

Препарат планувалося використовувати для вакцинації медичного персоналу.

В цей час не відомо, що стало причиною поломки. Завтра морозильну камеру заберуть для встановлення причин несправності.

Однією з відмінних особливостей вакцини від Pfizer є необхідність її зберігання при вкрай низькій температурі.