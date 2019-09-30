Рост мирового ВВП замедлится до восьмилетнего минимума в 2020 году, - Fitch

Фото: Fitch (twitter/dw)

На рост повлияет торговая война между США и Китаем

Прогноз роста мировой экономики на в 2019-20 году был снижен на 0,2% из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад агентства Fitch Ratings за сентябрь 2019 года.

Прогнозируется, что глобальный рост экономики сократится до 2,6% в этом году и до 2,5% в следующем году (в 2018 году мировое ВВП возросло на 3,2%). Отмечается, что это будет самый медленный темп роста с 2012 года, когда кризис в еврозоне достиг своего пика.

По данным агентства, прогноз роста Китая на 2020 год был пересмотрен до 5,7% с 6,0%, а прогноз еврозоны был снижен до 1,1% с 1,3% в июне. Прогноз роста экономики США на 2020 год также был понижен на 0,1% до 1,7%. В Fitch ожидают, что рост экономики замедлится во всех 20 развитых и развивающихся странах, охваченных анализом, за исключением Японии.



"Новые тарифные меры США, объявленные в августе, приведут к тому, что эффективная тарифная ставка на китайский импорт возрастет почти до 25% к концу этого года. Снижение темпов роста в Китае продлит спад в мировой торговле и производстве, что, в свою очередь, будет продолжать оказывать давление на расширение еврозоны. Особенно пострадала Германия из-за ее крайне открытой экономики", - говорится в докладе.

Напомним, м еждународное кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3,2%. Среди прочего отмечалось, что усилия нынешнего правительства относительно проведения земельной реформы могут поспособствовать еще большему росту ВВП.

Также РБК-Украина сообщало, что Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "В" с уровня "В-".