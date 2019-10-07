В Японії готові підписати торгову угоду з США

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В Японії заявляють про готовність ввести угоду в дію якомога швидше

Міністр закордонних справ Японії Тошимицу Мотегі заявив, що Японія та США підпишуть торгову угоду в понеділок, 17 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мотегі також говорить, що Японія готова ввести угоду в дію якомога швидше після підписання.

"Якщо Сполучені Штати хочуть почати торговельну угоду з 1 січня, у Японії немає заперечень", - сказав він.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у минулому місяці домовилися про обмежену торговельну угоду, яка знижує тарифи на американські сільськогосподарські товари, японські верстати та інші продукти, а також про запобігання загрози підвищення мит на автомобілі в США.

Нагадаємо, раніше японський уряд висловило рішучий протест через запуск балістичних ракет Північною Кореєю в бік японської економічної зони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зростання світового ВВП у 2020 році сповільниться до восьмирічного мінімуму. На зростання вплине торгова війна між США і Китаєм.