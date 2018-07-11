В Японии две крупные нефтяные компании заявили о слиянии

Idemitsu Kosan и Showa Shell Sekiyu объявили о слиянии

В Японии две крупные нефтеперерабатывающих компании - Idemitsu Kosan и Showa Shell Sekiyu - объявили о слиянии. Об этом говорится в их совместном заявлении.

В заявлении говорится, что объединенная компания будет называться Idemitsu Showa Shell. Датой закрытия сделки названо 1 апреля 2019 года.

Сообщается, что к октябрю 2018 года планируется заключить соглашение об общих ценных бумагах, а до конца 2018 года будет окончательно определена стратегия слияния.

В документе сообщается, что решение является завершением курса на тесное сотрудничество и интеграцию компаний, которое выражалось в соглашениях от июля 2015 года и мая 2017 года, причем последнее подразумевало "энергетический альянс".

Кроме того, сообщается, что причинами слияния названы структурные проблемы в нефтепереработке Японии, в частности, среднесрочное и долгосрочное снижение спроса на нефтепродукты и избыток мощностей по их производству.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирак совместно с двумя китайскими компаниями намерен построить нефтеперерабатывающее предприятие в Персидском заливе.