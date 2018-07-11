В Японії дві великі нафтові компанії заявили про злиття

Idemitsu Kosan і Showa Shell Sekiyu оголосили про злиття

В Японії дві великі нафтопереробні компанії - Idemitsu Kosan і Showa Shell Sekiyu - оголосили про злиття. Про це зазначається в їх спільній заяві.

У заяві йдеться, що об'єднана компанія буде називатися Idemitsu Showa Shell. Датою закриття угоди названо 1 квітня 2019 року.

Повідомляється, що до жовтня 2018 року планується укласти угоду про загальні цінні папери, а до кінця 2018 року буде остаточно визначена стратегія злиття.

У документі повідомляється, що рішення є завершенням курсу на тісну співпрацю та інтеграцію компаній, яка виражалась в угодах від липня 2015 року та травня 2017 року.

Крім того, повідомляється, що причинами злиття названі структурні проблеми в нафтопереробці Японії, зокрема, середньострокове і довгострокове зниження попиту на нафтопродукти і надлишок потужностей по їх виробництву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірак спільно з двома китайськими компаніями має намір побудувати нафтопереробне підприємство в Перській затоці.