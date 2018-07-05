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Интервью

В Японии из-за дождей эвакуировали уже 160 тыс. людей

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 21:30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня из-за дождей в Японии погиб один человек, еще двое пострадали

Японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, эвакуировали 160 тыс. человек по всему региону.

Сообщается, что из-за сильных дождей на западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Его затянуло в сливную трубу.

Еще двое человек, которые бросились ему на помощь, получили ранения.

Напомним, что сегодня, 5 июля, у берегов острова Пхукет в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки, на которых находились 130 туристов.

 

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Теги публикации: Япония, дожди, эвакуация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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