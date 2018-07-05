В Японии из-за дождей эвакуировали уже 160 тыс. людей

Сегодня из-за дождей в Японии погиб один человек, еще двое пострадали
Японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, эвакуировали 160 тыс. человек по всему региону.
Сообщается, что из-за сильных дождей на западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Его затянуло в сливную трубу.
Еще двое человек, которые бросились ему на помощь, получили ранения.
Напомним, что сегодня, 5 июля, у берегов острова Пхукет в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки, на которых находились 130 туристов.