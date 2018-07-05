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В Таиланде перевернулись две лодки с 130 туристами

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 20:14
Фото: в Таиланде первернулись две лодки с 130 туристами (facebook.com/streetheroproject)
Фото: в Таиланде первернулись две лодки с 130 туристами (facebook.com/streetheroproject)

Из первой лодки, которая перевернулася из-за шторма, удалось спасти 90 человек

У берегов острова Пхукет в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки, на которых находились 130 туристов. Об этом пишет Phuket News.

Так, сообщается, в первой лодке находились в основном туристы из Китая, из них удалось спасти 90 человек. Семеро все еще числятся пропавшими без вести.

На второй лодке, кроме китайских туристов, были и европейцы. Отмечается, что их спасли и доставили на берег. 

На месте происшествия ведутся спасательные работы. Они осложнены плохими погодными условиями. 

Напомним, раннее сообщалось, что в Южной Корее из-за тайфуна "Прапирун" погиб один человек, еще один пропал без вести, также пришлось отменить более 30 авиарейсов. 

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Теги публикации: таиланд, туристы, шторм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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