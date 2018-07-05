У Японії через дощі евакуювали вже 160 тис. людей

Сьогодні через дощі у Японії загинув один чоловік, ще двоє постраждали

Японська влада за рекомендацією національного метеорологічного агентства наказала евакуювати тисячі жителів з околиць міста Кіото через загрозу зсувів у результаті сильних дощів. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, евакуювали 160 тис. осіб по всьому регіону.

Повідомляється, що через сильні дощі на західній префектурі Хіого загинув 59-річний будівельник. Його затягнуло в зливну трубу.

Ще двоє осіб, які кинулися йому на допомогу, отримали поранення.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, біля берегів острова Пхукет в Таїланді через шторм перекинулися два човни, на яких знаходилися 130 туристів.