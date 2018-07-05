Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Японії через дощі евакуювали вже 160 тис. людей

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 21:30
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні через дощі у Японії загинув один чоловік, ще двоє постраждали

Японська влада за рекомендацією національного метеорологічного агентства наказала евакуювати тисячі жителів з околиць міста Кіото через загрозу зсувів у результаті сильних дощів. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, евакуювали 160 тис. осіб по всьому регіону.

Повідомляється, що через сильні дощі на західній префектурі Хіого загинув 59-річний будівельник. Його затягнуло в зливну трубу.

Ще двоє осіб, які кинулися йому на допомогу, отримали поранення.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, біля берегів острова Пхукет в Таїланді через шторм перекинулися два човни, на яких знаходилися 130 туристів.

 

Синоптики попереджають про дощі і грозах Україні В Японії стався потужний землетрус
Теги публікації: Японія, дожди, эвакуация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся