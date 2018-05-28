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В Японии Coca-Cola выпустила на рынок первый алкогольный напиток

НовостиОбщество    28.05.2018 - 22:48
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запуск производства напитка за пределами Японии не планируется

Компания Coca-Cola выпустила первый в своей истории алкогольный напиток Lemon-Do на рынок Японии. Об этом сообщает издание Japan Times.

Отмечается, что новинка имеет лимонный вкус и выпускается в трех вариантах разной крепости - трех-, пяти- и семиградусная. Указано, что банка объемом 350 мл стоит 150 йен (около 40 гривен).

При этом в компании отметили, что запуск производства Lemon-Do за пределами Японии не планируется.

Так, о планах компании выпустить на рынок алкогольный напиток стало известно в марте. Глава Coca-Cola Хорхе Гардуньо подчеркивал, что жители страны охотно идут на эксперименты, поэтому компания часто выпускает на японский рынок новинки, которые не выходят в других странах.

Напомним, как сообщалось, в 2017 году в Индии решили объявить бойкот таким газированным напиткам, как Pepsi и Coca-Cola. Отказ связан с призывом торговых ассоциаций штата не продавать иностранные газированные напитки и вместо них продвигать местные торговые марки.

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Теги публикации: Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd., Япония, алкоголь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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