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У Японії Coca-Cola випустила на ринок перший алкогольний напій

НовиниСуспільство    28.05.2018 - 22:48
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Запуск виробництва напою за межами Японії не планується

Компанія Coca-Cola випустила перший у своїй історії алкогольний напій Lemon-Do на ринок Японії. Про це повідомляє видання Japan Times.

Відзначається, що новинка має лимонний смак і випускається у трьох варіантах різної міцності - трьох-, п'яти- і семиградусна. Зазначено, що банка об'ємом 350 мл коштує 150 ієн (близько 40 гривень).

При цьому в компанії відзначили, що запуск виробництва Lemon-Do за межами Японії не планується.

Так, про плани компанії випустити на ринок алкогольний напій стало відомо в березні. Глава Coca-Cola Хорхе Гардуно підкреслював, що жителі країни охоче йдуть на експерименти, тому компанія часто випускає на японський ринок новинки, які не виходять в інших країнах.

Нагадаємо, як повідомлялося, у 2017 році в Індії вирішили оголосити бойкот таким газованим напоям, як Pepsi і Coca-Cola. Відмова пов'язана із закликом торгових асоціацій штату не продавати іноземні газовані напої і замість них просувати місцеві торгові марки.

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Теги публікації: Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd., Японія, алкоголь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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