В Японии бывшего чиновника осудили за взятку от игорной компании

В Японии суд приговорил к четырем годам тюремного заключения бывшего вице-министра по туризму и продвижению казино Цукасу Акимото, которого обвиняли во взяточничестве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Отмечается, что Ов получении взятки в размере 69,2 тысячb долларов от китайского оператора азартных игр, который планировал открыть бизнес в Японии.
Кроме того, суд также оштрафовал бывшего чиновника, который сейчас является депутатом нижней палаты парламента Японии, на сумму взяток, полученных им от китайской компании.
Бывший помощник чиновника Акихиро Тойосима получил условный срок.
Напомним, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Это означает, что Суга покинет пост главы правительства.