RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Японії колишнього чиновника засудили за хабар від гральної компанії

Автор: Тіберій Юрик

В Японії суд засудив до чотирьох років тюремного ув'язнення колишнього віце-міністра з туризму і просування казино Цукасу Акімото, якого звинувачували у хабарництві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що Ов отриманні хабара в розмірі 69,2 тисячі доларів від китайського оператора азартних ігор, який планував відкрити бізнес в Японії.

Крім того, суд також оштрафував колишнього чиновника, який зараз є депутатом Нижньої палати парламенту Японії, на суму хабарів, отриманих ним від китайської компанії.

Колишній помічник чиновника Акіхіро Тойосіма отримав умовний термін.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга не братиме участі в майбутніх виборах голови правлячої в країні Ліберально-демократичної партії. Це означає, що Суга покине пост глави уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія