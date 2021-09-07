В Японии бывшего чиновника осудили за взятку от игорной компании
В Японии суд приговорил к четырем годам тюремного заключения бывшего вице-министра по туризму и продвижению казино Цукасу Акимото, которого обвиняли во взяточничестве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Отмечается, что Окружной суд Токио признал Цукасу Акимото виновным в получении взятки в размере 69,2 тысячb долларов от китайского оператора азартных игр, который планировал открыть бизнес в Японии.
Кроме того, суд также оштрафовал бывшего чиновника, который сейчас является депутатом нижней палаты парламента Японии, на сумму взяток, полученных им от китайской компании.
Цукасу Акимото также признали виновным в том. что он давал взятки своим бывшим советникам за дачу ложных показаний в суде.
Акимото не признал себя виновным по каким-либо обвинениям в суде. Бывший помощник чиновника Акихиро Тойосима получил условный срок.
Напомним, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Это означает, что Суга покинет пост главы правительства.