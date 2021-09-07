В Японии бывшего чиновника осудили за взятку от игорной компании

В Японии суд приговорил к четырем годам тюремного заключения бывшего вице-министра по туризму и продвижению казино Цукасу Акимото, которого обвиняли во взяточничестве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Отмечается, что О кружной суд Токио признал Цукасу Акимото виновным в получении взятки в размере 69,2 тысячb долларов от китайского оператора азартных игр, который планировал открыть бизнес в Японии.

Кроме того, суд также оштрафовал бывшего чиновника, который сейчас является депутатом нижней палаты парламента Японии, на сумму взяток, полученных им от китайской компании.

Цукасу Акимото также признали виновным в том. что он давал взятки своим бывшим советникам за дачу ложных показаний в суде.