У Японії колишнього чиновника засудили за хабар від гральної компанії

В Японії суд засудив до чотирьох років тюремного ув'язнення колишнього віце-міністра з туризму і просування казино Цукасу Акімото, якого звинувачували у хабарництві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP .

Зазначається, що О кружний суд Токіо визнав Цукасу Акімото винним в отриманні хабара в розмірі 69,2 тисячі доларів від китайського оператора азартних ігор, який планував відкрити бізнес в Японії.

Крім того, суд також оштрафував колишнього чиновника, який зараз є депутатом Нижньої палати парламенту Японії, на суму хабарів, отриманих ним від китайської компанії.

Цукасу Акімото також визнали винним у тому, що він давав хабарі своїм колишнім радникам за дачу неправдивих свідчень в суді.