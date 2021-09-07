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У Японії колишнього чиновника засудили за хабар від гральної компанії

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Токіо, Вівторок 07 вересня 2021 15:16
У Японії колишнього чиновника засудили за хабар від гральної компанії Фото: Цукасу Акімото, колишній віце-міністр Японії з туризму та просування казино (flickr.com/globalgamingbusiness)
Автор: Тіберій Юрик

В Японії суд засудив до чотирьох років тюремного ув'язнення колишнього віце-міністра з туризму і просування казино Цукасу Акімото, якого звинувачували у хабарництві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що Окружний суд Токіо визнав Цукасу Акімото винним в отриманні хабара в розмірі 69,2 тисячі доларів від китайського оператора азартних ігор, який планував відкрити бізнес в Японії.

Крім того, суд також оштрафував колишнього чиновника, який зараз є депутатом Нижньої палати парламенту Японії, на суму хабарів, отриманих ним від китайської компанії.

Цукасу Акімото також визнали винним у тому, що він давав хабарі своїм колишнім радникам за дачу неправдивих свідчень в суді.

Акімото не визнав себе винним за будь-якими звинуваченнями в суді. Колишній помічник чиновника Акіхіро Тойосіма отримав умовний термін.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга не братиме участі в майбутніх виборах голови правлячої в країні Ліберально-демократичної партії. Це означає, що Суга покине пост глави уряду.

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