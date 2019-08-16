У Японії вирує тайфун: півсотні постраждалих, є загиблий

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Загинув 82-річний чоловік

У Японії внаслідок тайфуну "Кроса" загинула одна людина, ще півсотні осіб отримали поранення. Про це повідомляє видання Kyodo.

Вказано, що тайфун досягнув західної частини Японії в четвер.

"Потужний тайфун досягнув західної частини Японії в четвер, унаслідок чого загинув один чоловік і щонайменше 50 осіб постраждали", - інформує видання.

Повідомляється, що жертвою стихії виявився 82-річний чоловік з Ономіті, префектура Хіросіма. Він упав у море вранці у четвер, коли пришвартовувався до причалу.

Крім того, поранення отримали ще 50 осіб із 13 префектур країни.

Додамо також, понад сім тисяч людей евакуювали з їхніх будинків після попередження Метеорологічного агентства Японії про рекордну кількість опадів, а також зсуви та повені.

Як писало РБК-Україна раніше, влада Японії закликала жителів островів Сікоку і Кюсю до евакуації через наближення тропічного шторму "Кроса". Раніше зазначалося, що в результаті тайфуну як мінімум 14 людей отримали незначні травми.

Авіа- і залізничні компанії Японії уже скасували сотні рейсів. Очікується, що кількість скасованих авіарейсів буде рости. Туристів закликають перевіряти інформацію про перельоти.

Нагадаємо, що шторм, що насувається, принесе на тихоокеанське узбережжя західної та східної Японії сильні зливи.

Додамо також, у ніч з 9 на 10 серпня на схід Китаю обрушився потужний тайфун. У результаті урагану загинули 13 людей, 16 вважаються зниклими без вести, також більше 200 будинків були зруйновані, а понад 3,2 тис. - пошкоджені.