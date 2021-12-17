В Японии 27 человек погибли в результате пожара

В торговом районе японского города Осака возник сильный пожар в многоэтажном здании. В результате по меньшей мере 27 человек погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
По словам пожарных, 27 человек погибли в результате пожара. Полиция подозревает поджог здания.
Свидетели происшествия сообщают, что огонь заблокировал людей в здании. Для спасательной операции понадобилось много пожарных машин и машин скорой помощи.
"Я видел, как идет дым, было много пожарных машин и машин скорой помощи. Людей спасала тележка с лестницей. В какой-то момент в окрестностях произошло отключение электричества", - рассказал свидетель, который работает в соседнем ресторане.
Напомним, что в Силиции из-за взрыва газа обрушился четырехэтажный дом. В результате несколько человек пропали без вести.